Sénégal vs Bénin: Aliou Cissé fait appel à l'arbitre Malang Diédhiou pour expliquer la VAR aux joueurs Aliou Cissé a fait appel à l’ancien arbitre international, Malang Diédhiou et à d’autres arbitres pour une rencontre avec les "Lions" ce mardi vers 14h, pour imprégner ces derniers des détails de l’arbitrage vidéo, qui entre en compte dans cette présente Can 2019 à partir des quarts de finale, qui mettront aux prises, demain, le Sénégal au Bénin.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2019 à 15:34 | | 0 commentaire(s)|

« A la Coupe du monde, cela n’a pas penché en notre faveur. Aujourd’hui, c’est difficile de dire si c’est favorable ou pas pour le Sénégal. C’est en phase-test, faisons confiance à nos dirigeants. Mais honnêtement, c’est compliqué pour moi de me prononcer là-dessus », a dit le sélectionneur national, ce matin, lors de sa conférence de presse d’avant match, au Caire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos