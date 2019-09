Sénégal vs Brésil : Liste des 23 « Lions » retenus

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a convoqué 23 joueurs pour affronter le Brésil. Une liste qui comporte des absences mais aussi des retours.



Il y a eu comme prévu des changements par rapport au groupe qui a disputé la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Le grand retour est celui d’Habib Diallo qui a été zappé pendant la CAN.



La liste des convoqués :



Gardiens : Edouard Mendy, Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo



Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Pape Pape Djibril Diaw, Lamine Gassama, Moussa Wagué, Saliou Ciss, Racine Coly



Milieux : Idrissa Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyaté, Krépin Diatta, Sidy Sarr, Mamadou Loum Ndiaye



Attaquants : Sadio Mané, Diao Baldé Keïta, Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Opa Nguette, Moussa Koné, Famara Diédhiou, Mbaye Niang

