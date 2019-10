Sénégal vs Brésil: Sadio Mané est arrivé en regroupement (vidéo) Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal arrivent par petit nombre à l’hôtel Millenium situé à Roissy Charles De Gaulle où débute depuis hier soir, le regroupement en direction du prestigieux match amical contre le Brésil, ce jeudi 10 octobre 2019 à Singapour (12 h GMT). Le groupe d’Aliou Cissé n’est pas encore au complet, avec des joueurs libérés dans la soirée d’hier par leurs clubs et qui vont rejoindre la Tanière ce lundi, à douze heures.

