Sénégal vs Egypte: Les "Lions" valident leur ticket pour Qatar 2022, en éliminant les "Pharaons" (3-1) Comme lors de la finale de la CAN Cameroun 2021 jouée en février dernier, qui avait vu le Sénégal éliminer l'Egypte lors des tirs au but (4-3), les "Lions" ont remis cela.

A l'issue du temps réglementaire, le Sénégal avait refait son retard sur un but matinal de Boulaye Dia (3'). Les champions d'Afrique ont laissé la qualification avec des ratés d'Ismaïla Sarr en fin de 2e période et en début de prolongation.



Après une série de tirs stressante où les deux premiers de chaque côté ont raté (Kalidou Koulibaly et Salah, les capitaines, Ismaïla Sarr, Bamba Dieng et Sadio Mané ont assuré l'essentiel, éliminant l'Egypte par 3 tirs au but à 1.

