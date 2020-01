Sénégal vs Guinée-Bissau en mars: Cissé veut recevoir à Aline Sitoe Diatta La rencontre contre la Guinée-Bissau, prévue en mars, comptant pour la 3è journées des éliminatoires de la Can 2021 va-t-elle se jouer au stade Aline Sitoe Diatta de Ziguinchor ? C’est en tout cas le souhait du sélectionneur national Aliou Cissé, qui a introduit une requête dans ce sens auprès de la Fédération sénégalaise de football, selon le quotidien sportif "Record". Les "Lions" avaient reçu le Congo au stade Lat-Dior de Thiès lors de la première journée de ces éliminatoires, à cause l’état du stade Léopold Senghor qui ne répond plus aux normes internationales.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 08:54



