Sénégal vs Hollande du 21 novembre 2022 : Virgil van Dijk ne s'attend pas à un match facile face à Sadio Mané Virgil van Dijk vient de faire une déclaration en conférence de presse, sur le fait de jouer contre Mané en phase de groupes de la Coupe du monde. Le capitaine des Pays-Bas, qui avait fait une plaisanterie (très mal prise par beaucoup de Sénégalais sur les réseaux sociaux) avant le tirage au sort, évoquant le fait que son coéquipier à Liverpool aurait besoin de beaucoup de chance s’il devait affronter sa sélection, est revenu cette fois-ci avec un discours plus soft. "Je l’ai appelé après qu’il s'est qualifié et nous avons plaisanté sur le fait que nous soyons dans le même groupe. Ça va être difficile. Ce sont les champions d’Afrique, ils ont beaucoup de joueurs de grande qualité. J’ai tellement de respect pour le Sénégal..." a déclaré le défenseur central de Liverpool.

