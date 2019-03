Senegal vs Madagascar:" La gagne", seul maitre mot des lions Face à la presse à l'issu du galop d'entrainement, kalidou Koulibaly et Gana Gueye ont annoncé le mot d'ordre dans la tanière: "La gagne". Tout en saluant l'état de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès qui est en bon état, les deux internationaux pensent que le public Thiéssois sera au rendez pour terminer en beauté la phase préliminaire.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Mars 2019 à 23:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos