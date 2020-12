Sénégalais décédé en Espagne: Sa famille en détresse face au silence de l’Etat, HSF lance un appel à la solidarité pour le retour de sa dépouille Il y a une semaine, intitulé « Alerte HSF : Souleymane Niakhaté décédé en Espagne, sa famille sollicite le Président Macky Sall pour le rapatriement de sa dépouille », un message avait été lancé au Chef de l’état.

Une semaine après, aucune réaction n’a été notée du coté des autorités, alors que sa famille dans la crainte de voir le corps de leur fils enterré ailleurs ou incinéré, faisant de Boubacar Sèye, le président d’Horizons Sans Frontières, son porte-voix, le relance très souvent.



Désorienté par ce silence des autorités pourtant récemment très réactives pour le corps du Sénégalais bloqué au Maroc, réaction que Boubacar Sèye avait saluée, aujourd’hui HSF et son président lancent un appel à la solidarité pour le rapatriement de sa dépouille. Car au-delà de la famille, sa mère plus particulièrement, vieillissante et malade, vit des moments très durs.



Pour rappel, le Sénégalais Souleymane Diakhaté, est mort le samedi 28 novembre 2020? à Barcelone, en Espagne, laissant derrière lui une femme et 4 enfants au Sénégal.



Et c’est sa famille désemparée par la nouvelle qui s’était adressée à Horizon Sans Frontières, pour solliciter auprès du président de la République Macky Sall, le rapatriement de son corps.



Selon la pré-facture, les frais pour son rapatriement sont d’environ 6000 euros soit l’équivalent 3, 921 millions de francs CFA.



Le Compte RIB SN079.01105.253128622001.85 a été ouvert à la Banque islamique pour tout élan de solidarité.



Pour d’autres renseignements ou soutiens directs s’adresser à son frère, Yankhoba Diakhaté joignable au 77 368 66 85.



