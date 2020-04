Sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger: le chef de l’Etat remet 1,5 million à chaque famille Le Président Macky Sall a accordé une assistance financière d'1,5 million FCfa à chaque famille endeuillée par le Coronavirus, vivant à l’étranger. Par ailleurs, un montant de 500 euros (325 000 FCfa), est remis aux malades du Covid-19 et des compatriotes en transit bloqués notamment en Europe, rapporte "L’Observateur".

Les étudiants recevront, pour leur part, chacun, 200 euros (135 000 FCfa).

S’agissant des États-Unis, 2000 dollars US, soit 1,2 million FCfa, sont octroyés aux familles des morts du coronavirus, 300 000 FCfa pour les malades et les bloqués et 120 000 FCfa pour les étudiants.



25 000 émigrés sénégalais demandaient encore de l'aide à l'État du Sénégal jusqu’à hier. Près de 10 000 Sénégalais, qui se déclarent en chômage, se sont inscrits sur la plateforme d'inscription lancée par le ministère des Affaires étrangères.



12 milliards 500 millions FCfa ont déjà été affectés à la diaspora sénégalaise par le chef de l’Etat.



