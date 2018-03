Sénégalais tué en Italie : Idrissa Diène inhumé hier à Loukhouss

Idrissa Diène, le Sénégalais tué en Italie, a été inhumé hier à Loukhouss son village natal, dans la commune de Mont- Rolland, département de Tivaouane, après que le corps est arrivé la veille à l’AIBD vers 19 heures.



C’est un grand monde, triste et ému, qui l’a accompagné jusqu’à sa dernière demeure. Et le hasard a fait que le défunt habite à environ un kilomètre du village de Ndiaye Bop, qui a vu naître un autre Sénégalais tué en Italie en 2001. Il s’agit de Modou Samb dont la troisième épouse de Idrissa Diène, était sa quatrième de son vivant.



Le Président Macky Sall a dépêché une délégation conduite par Abdou Ndéné Sall, Ministre Délégué chargé du développement du chemin de fer, pour présenter les condoléances de la nation. La famille a fortement remercié le Président Macky Sall pour les dispositions prises pour accompagner la famille pendant le deuil, mais sans aussi oublier de demander que les agresseurs de son fils soient identifiés et punis à la dimension du crime. Le défunt a également été accompagné par des compatriotes de la diaspora et la population de Mont-Rolland.