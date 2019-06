Sénégalais tué par balles aux Etats-Unis: Ce que l’on sait

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2019 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|



Un chauffeur de taxi a été trouvé mort par balles à Raleigh dans l’Etat de la Caroline du Nord (Etats Unis). La victime a été identifiée comme étant Elhadji Mansour Seck, d’origine sénégalaise.



Selon le média local Wtvd, le corps sans vie de El Hadji Mansour a été retrouvé mort dans le taxi de la compagnie “Amigo Taxi”, ce jeudi 13 juin vers 4h50 du matin.



Le département de la police de Garner (Caroline du Nord) chargée de l’enquête, déclare ne disposer d'aucune information dans l’immédiat, ni de motif derrière ce meurtre.



Il a cependant lancé un appel à témoin et un numéro vert a été donné pour une éventuelle piste menant vers le meurtrier ( 001 919 772-8810).



"Chaque fois que la vie de quelqu'un finit tragiquement, il faut dire que c'est une période difficile pour la famille. C'est un moment difficile pour les forces de l'ordre. Nos pensées vont à la famille et aux amis de cette personne ", a déclaré le lieutenant Chris Clayton en charge de l’enquête.



Agé de 36 ans, El Hadji Mansour Seck laisse derrière lui une femme et un enfant d’un an.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos