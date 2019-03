Sénégalaise tuée à Manchester: Ce qu’a dit Moustapha Dia aux juges

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2019 à 08:50

Moustapha Dia, 21 ans, présumé meurtrier de Lalla Kamara, a été présenté avant-hier aux juges du Tribunal de Denton qui lui ont notifié son inculpation puis ordonné sa détention provisoire. De son face-à-face avec les magistrats, « il ressort qu’il n’a pas reconnu sa responsabilité pénale dans ce crime ».



D’après L’Observateur, le suspect du meurtre de l’étudiante de 26 ans a adopté « le système de défense basé sur la dénégation des accusations retenues contre lui ».



Moustapha Dia devrait comparaître une seconde fois devant le Manchester Crown Court, ce vendredi, pour la confirmation des charges.



Lalla Camara, 26 ans, a été retrouvée morte samedi soir dans son appartement. Son frère aîné, Ibrahima Kamara soutient que « ses bourreaux voulaient lui voler son ordinateur portable ».



«Lalla Kamara l’a remarqué et a réagi, mais cela s’est mal terminé. Je suis convaincu qu’ils (les meurtriers) l’ont violée, en lui assénant des coups de poing et probablement pas un seul, qui ont entraîné sa chute violente, lui occasionnant un traumatisme crânien qui lui a été fatal », a-t-il confié à L’Observateur.

