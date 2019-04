Senelec : Papa Mademba Bitèye sur les traces de Mouhamadou Makhtar Cissé

Le DG de Senelec, Papa Mademba BITEYE, a été installé ce matin. Sur les traces de son prédécesseur, Mouhamadou Makhtar Cissé, Papa Mademba Bitèye cristallise les espoirs de tout un secteur. Retour sur le parcours professionnel très élogieux de cet expert électromécanique.



Maintenir la Senelec sur la pente ascendante sur laquelle l’a laissée le désormais ex-Directeur Général, Mouhamadou Makhtar Cissé promu à la tête du ministère du Pétrole et de l’Energie, ne sera point une tâche aisée. Ce, au regard des avancées significatives réalisées par l’ancien (Ige) qui avait hérité d’une société nationale en pleine banqueroute.



Son successeur à ce poste, Pape Mademba Bitèye en est sans doute bien conscient. Mais vu le profil du nouveau boss, l’espoir est permis. Dépeint par ses plus proches collaborateurs comme un homme du sérail très bien imprégné des réalités de la Senelec, Pape Mademba n’en est pas moins un brillant électromécanicien au Cv tout simplement bluffant et au parcours qui force le respect.



Expert en électromécanique…



Secrétaire permanent à l’énergie (depuis février 2017), Bitèye a intégré la Senelec en septembre 1998, après une licence en physique-chimie (1993) à l’Ucad (major de sa promotion), une maîtrise en physique appliquée (1994 Ucad/ major de sa promotion), un DEA en énergie solaire (1995 Ucad/major de la promotion) et enfin un diplôme d’ingénieur électromécanicien à l’Ecole Supérieure Interafricaine de l’Electricité de Bingerville en Côte d’Ivoire. Là également, il a été le major de la 15e promotion.



L’ancien président de l’Association des cadres de la Senelec a occupé tour à tour les postes de Chef de Division, puis Chef de Service et enfin Chef de Département en charge de la prévision de la demande, de la conduite du système électrique (responsable du Dispatching National) et de la gestion des contrats d’achat d’énergie avec les producteurs indépendants (IPP) à la Direction du Transport.



De novembre 2013 au 24 avril 2019, date de sa nomination en conseil des ministres comme nouveau Dg de la Senelec, Pape Mademba Bitèye a été administrateur pour le compte du ministère de l’Energie à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), à l’Agence nationale des énergies renouvelables (ANER) et au Comité de Pilotage de l’UFC-MCA. Une expérience professionnelle très balèze enrichie par la participation à plusieurs groupes de travail technique qu’il a eu à diriger, sur « la conduite du système électrique (analyse des grands incidents) et la gestion de projets majeurs ».



Manager, il est aussi titulaire d’un diplôme d’études supérieures en management du secteur privé (option stratégie et finances d’entreprises) du Centre d’études financières, économiques et bancaires de Marseille (CEFEB) et de l’Institut d’administration des entreprises de l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Au cours de son long cursus de formation, le nouveau Dg de la Senelec s’est aussi intéressé au Partenariat-Public-Privé et des réformes avec les instituts du groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (Bad).



Source Senelec



