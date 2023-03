Senelec : Vers des délestages

Des travaux sont en cours pour interconnecter les réseaux électriques des pays d’Afrique de l’Ouest, ce qui pourrait entraîner des perturbations dans la fourniture d’électricité au Sénégal, selon la Senelec.



Toutefois, l’entreprise a promis de réduire les éventuels désagréments. La Senelec a expliqué que ces travaux faisaient partie du projet d’interconnexion du système d’échange d’énergie électrique ouest-africain et qu’ils dureront 48 heures.



Elle a également rappelé que la première phase des travaux avait eu lieu en octobre dernier. La Senelec a précisé que les travaux en cours, concernent les réseaux électriques de la Mauritanie et de 11 pays de la CEDEAO, dont le Sénégal.



Ces essais d’interconnexion représentent une étape importante pour l’intégration des réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l’électricité, ce qui permettra d’améliorer la fiabilité des systèmes électriques et la mutualisation des ressources énergétiques dans les pays d’Afrique de l’Ouest, selon la Senelec.



Cependant, ces essais pourraient entraîner des perturbations sur l’ensemble du réseau électrique et impacter la fourniture d’électricité, avertit la Senelec.



Elle assure toutefois que des opérateurs seront mobilisés dans les postes stratégiques, pour limiter les éventuels désagréments. La Senelec a promis d’être à la disposition de ses clients pour toute information ou assistance nécessaire, si les travaux en cours ont un impact sur la fourniture d’électricité, rapporte "Rewmi".