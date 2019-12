Senelec: Vers une baisse du prix de l’électricité ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Y a-t-il un espoir que le Gouvernement revoie à la baisse le coût du prix de l’électricité qui a suscité une vive colère des populations sénégalaises ? Le Chef de l’Etat, Macky Sall, découvre-t-on, y travaille.



Dans un post sur Facebook, on informe selon le quotidien "L’As", que le locataire du Palais a reçu en audience le Directeur général de Fieldstone, une société conseillère financière de la Commission économique des Nations-Unies.



La rencontre s’est tenue en présence du ministre du Pétrole et des Energies, Makhtar Cissé et les échanges ont porté sur le financement d’actifs de la Senelec, pour faire baisser le prix de l’électricité. L’objectif, ajoute-t-on, est de concrétiser cette offre au premier semestre de l’année 2020.

