Senelec met fin à une polémique sur une supposée hausse des coûts du woyofal

L’objectif de la rencontre était, selon la directrice principale commerciale de la Senelec, de partager avec les membres du Cojes, les informations liées particulièrement au système de facturation.



« C’est une fausse polémique », a indiqué Tabara Ndoye Ba qui a expliqué dans la foulée que « les tarifs appliqués en ce moment sont ceux issus du décret 2022-54 de la Commission de régulation du secteur de l’énergie ». Ces tarifs sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2023. « Donc, il n’y a pas eu de changement sur la tarification », a-t-elle insisté, soulignant que la Senelec « n’a pas la capacité d’augmenter les prix car il y a le régulateur qui est là ».



Par contre, a ajouté Mme Ba, ce qu’on peut noter c’est qu’ « actuellement il fait très chaud et que les gens ont besoin de beaucoup plus d’énergie pour leur consommation ». Cette augmentation de la consommation en électricité se répercute sur la catégorisation des clients.



Ce qu’il faut comprendre en ce sens, c’est que la tarification est faite selon trois tranches de consommateurs avec des prix différents.



La première tranche, communément appelé « tranche sociale » représente les couches les plus vulnérables dont la consommation maximale ne dépasse pas 150 kWh par mois.



La deuxième tranche concerne les clients dont la consommation mensuelle est estimée à 250 kWh. Pour la troisième tranche, les clients ont une consommation moyenne de 700 kW par mois.



Ces derniers temps, il y avait des voix pour dénoncer une hausse du coût de l’électricité. Tel n’est pas à en croire les spécialistes de la Senelec qui ont fait des explications aux journalistes.



En fonction de sa consommation d’électricité dans le mois (dépassant 150 kw), le client de la première tranche peut basculer dans la deuxième, ce qui entraîne un changement dans la tarification (il paye plus que lorsqu’il était dans la première tranche).



Pour palier à cela, les techniciens de la Senelec invitent les consommateurs à ne pas dépasser la moyenne maximale de leur tranche dans le mois. Cela dit, le client qui est dans la première tranche doit veiller à ne pas consommer plus de 150 kw dans le mois.



Par ailleurs, la Senelec a reçu, à fin juillet cette année, 34 099 réclamations. Pour autant, la directrice principale commerciale estime que le produit Woyofal est « bien accepté » par les clients.



Elle explique, dans ce sillage, que 70% de la clientèle de Senelec utilisent Woyofal actuellement et que la clientèle domestique petite puissance (Dpp) qui ne passent pas 250 kw le mois représente 86% des consommateurs des clients Woyofal.



En plus du prix de l’énergie consommée les clients qui sont dans la troisième tranche doivent payer la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la Taxe communale (Tco) et une redevance, ce qui augmente la somme à payer.



