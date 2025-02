Sensibilisation -Formation des Officiers Judiciaires du Sénégal : La Police nationale lutte contre la violence sexuelle et sexiste La Police nationale sénégalaise a pris le devant, compte tenu du phénomène récurrent de la violence sexuelle qui hante le sommeil de toute une nationale. Consciente de la situation, elle a organisé un atelier de sensibilisation et de formation des officiers de Police judiciaire /Agents des postes et c commissariats de Police dans les huit régions du Sénégal. L’occasion a été pour Binetou Guissé, commissaire de Police et par ailleurs conseillère technique du directeur de la Police nationale d’échanger entre la Police sénégalaise et celle catalane sur la lutte contre la violence dans sa globalité plus particulièrement sur la résistance aux violences sexistes au Sénégal. Source Tribune

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2025 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Un phénomène qui s’avère être un fléau au Sénégal et une source de préoccupation des autorités sénégalaises. « Nous sommes dans un tournant décisif dans la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes car nous ne pouvons parler de développement alors qu’on note que les femmes, les hommes et les enfants sont violentés » a indiqué la conseillère technique.



Elle ajoute : « Nous organisons ce genre de rencontre pour former les officiers de Police judiciaire sur les bonnes pratiques à adapter pour une prise en charge efficace et efficiente des victimes de cette forme de violence ».





Selon, la commissaire de Police, cette situation est assez alarmante et parce qu’il ne se passe pas un seul jour sans qu’un service de Police ne connaisse un cas de violence faite à une femme, un homme ou une petite fille.



En parfaite symbiose avec la Police catalane et l’institut des inégalités, la Police nationale sénégalaise compte outiller les officiers et agents judiciaire afin d’anéantir à jamais les violences sexuelles et sexistes.



« Nous comptons mettre notre expérience et notre expertise au profit de la population mais aussi accompagner toutes les forces de défenses et de sécurité, dans le cadre de la lutte contre et l’éradication des violences basés sur le genre » renseigne-t-elle.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook