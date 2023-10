Sensibilisation et mobilisations massives pour sa victoire dès le 1ier Tour : Les « Linguères de Amadou Bâ » en mouvement * Les Linguères de Amadou Bâ* ( LAB) est une plateforme politique regroupant des jeunes militantes et sympathisantes de l'APR de Dakar résolument engagées pour l'élection du candidat de la majorité dés le 1 er tour à l’élection Présidentielle de 2024.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2023

D’après la note d’information reçue, conscientes de l'importance que revêt le volet social sous nos cieux, elles ont « jugé nécessaire de démarrer leur plan d'actions par une activité de nettoiement et désherbages de l'école HLM 4 CD dont son opérationnalité tarde toujours en cette période d'ouverture des classes en raison des eaux pluviales stagnantes dans l'enceinte ».



« En collaboration avec les services de la SONAGED, l'association des parents d'élèves, l'administration et le corps enseignant, nous comptons exfiltrer les eaux, désinfecter les classes et désherber la cour afin de permettre le démarrage des cours dans des conditions optimales d'étude. Par là, nous préconisons atteindre les masses pour les sensibiliser sur la candidature du PM Amadou Bâ, son profil, les raisons de voter pour lui à travers la politique utile » indique le document.



Après l'étape des HLM, c'est toutes les communes de Dakar que les lingueres du Premier ministre Amadou Bâ (LAB) sillonneront pour porter la bonne parole à travers de très utiles actions sociales (faire la politique autrement).



« Les Linguères de Amadou Bâ (LAB) entendent se constituer de vraies sentinelles politiques du candidat Amadou BÂ dans le Département de Dakar afin de lui garantir une victoire étincelante au soir du 25 Février 2024 », clament-elles.







