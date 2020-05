Sensibilisation sur les risques, évacuations nocturnes, enterrement digne et sécurisé: ce rôle discret mais très apprécié de la Croix-Rouge Sénégalaise dans la Riposte-Covid-19 Dans un rôle discret mais très apprécié, la Croix-Rouge Sénégalaise a aussi posé sa marque dans la Riposte Contre Le Covid-19. Leral.net revient sur sa Sensibilisation et Communication sur les risques, ses évacuations sanitaires nocturnes, un enterrement digne et sécurisé (EDS) pour les défunts, mais aussi un large déploiement, que la Croix-Rouge Sénégalaise a instauré à travers le Sénégal

En synthèse, sur les chiffres, la Croix-Rouge Sénégalaise en cette période de COVUD-19 a déployé un effectif de 40 formateurs formés, formation de 2 207 volontaires, dont 1175 par la Société nationale, 1032 par les Districts sanitaires et Régions médicales, et orientation de 996 autres volontaires par les branches locales. Toujours sur la COVID-19 ( avec laprise en charge médicale et psychosociale, la prévention et contrôle des infections (PCI), la communication de crise (information, communication, stratégies et objectifs de communication de la SN), la CREC, l’accès plus sûr, le code de conduite du volontaire, les outils de reporting) ont été mobilisé pour :

• Activités d’enterrement digne et sécurisé (EDS) et évacuations sanitaires nocturnes

 Mobilisation de 17 volontaires hygiénistes, 03 superviseurs et 03 chauffeurs pour l’enterrement digne et sécurisé (EDS) des patients décédés du COVID-19 à Dakar, Touba, Thiès et Malicounda/Mbour ;

 Evacuations sanitaires nocturnes des personnes vulnérables malades vers les structures de santé par les volontaires de la Croix-Rouge de Thiès, Mbacké, Diamniadio et Mbour, dont 60 volontaires à Mbacké, 04 volontaires mis à la disposition du Service ambulancier de la Mairie de ville de Thiès ;

 340 personnes touchées par les évacuations sanitaires nocturnes réalisées à Mbacké et Touba, dont 190 femmes, 98 hommes et 52 enfants ;



 Accueil, orientation des patients et surveillance par 06 volontaires de la Croix-Rouge de Mbacké à l’Hôpital militaire de campagne installé à Touba ;

 Appui en ressources humaines à la Brigade régionale d’Hygiène de Louga par le déploiement de 08 volontaires de la Croix-Rouge ;

 Activités de décontamination des véhicules de transports en commun et particuliers par les volontaires de Saint-Louis.





Communication des risques et engagement communautaire  Distribution en cours de kits alimentaires (37,500 tonnes de riz et 7,500 tonnes de sucre) offerts par le Croissant-Rouge turc au profit des ménages vulnérables dans les 45 départements du Sénégal ;

 Distribution de kits d’hygiène et de kits alimentaires au profit de deux Daara Alkhorane Karim Internat de Sokhna Mame Bousso Mbacké pour les jeunes filles à Touba ;

 Distribution de kits alimentaires, kits d’hygiène et masques au profit d’un Daara de talibés confinés à Guédiawaye ;

 Distribution de 5000 masques, 2750 gants et kits d’hygiène offerts par CICR aux volontaires dans les sites de confinement de Dakar, Guédiawaye et Rufisque ;

 Distribution de masques barrières, kits d'hygiène, affiches et de flyers auprès des 45 comités départementaux de la Croix-Rouge afin de renforcer la sensibilisation communautaire ;

 Participation des volontaires de la Croix-Rouge à la distribution de denrées alimentaires dans plusieurs communes, dont Dieuppeul-Derklé, la région de Kédougou au profit des ménages vulnérables ;

 Organisation de 03 journées de sensibilisation et de surveillance dans les 45 départements (955 volontaires mobilisés, 274.002 personnes touchées) ;

 Installation de 886 dispositifs de lave-mains dans la région de Fatick, dont 274 prototypes (Tipi-Tapa) conçus localement par les volontaires pour les services, les zones frontalières, les lieux publics ;

 Installation de 15 dispositifs de lave-mains à Dahra et visite du président du Comité départemental et du secrétaire général auprès des volontaires ;

 Mission de distribution de kits d’hygiène, de masques barrières, d’affiches et de flyers auprès des 45 Comités départementaux de la Croix-Rouge sénégalaise ;

 Activités de surveillance, de VAD, de sensibilisation et de caravane par les volontaires de la Croix-Rouge dans les 45 départements du Sénégal (Mbacké, Diourbel, Bambey, Kaolack , Nioro du Rip, Guinguinéo, Fatick, Gossas, Foundiougne, Tambacounda, Goudiry, Bakel, Koumpentoum, Kédougou, Sélémata, Saraya, Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Louga, Linguère, Kébémer, Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, Kanel, Ranérou, Kaffrine, Koungueul, Malem Hodar, Birkilane, Sédhiou, Goudomp, Bounkiling, Kolda, Médina Yoro Foulah, Vélingara, Thiès, Tivaouane, Mbour, Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque) dans les quartiers, les villages et les hameaux ;

 Par exemple dans le département de Bounkiling : 1 327 208 personnes touchées, dont 525 921 hommes, 463 808 femmes et 337 479 enfants par les volontaires dans les communes et villages frontaliers à travers 11 sorties réalisées ;

 Par exemple : 371 932 personnes sensibilisées et 37 619 ménages touchés lors des VAD dans la région de Fatick ;

 Activités de surveillance dans les points d’entrée (prise de température, lavage des mains, sensibilisation ) au niveau de Keur Ayip, Karang, Mpack, Selety, Oulampane, Affignam, Kartiack, Cap Sikiring, Sénoba, Kalifourou, Dialadiang, Nianao, Rosso Sénégal, Kidira, Matam, Saraya, etc. ;

 Prise de température et lavage des mains devant certains services publics et privés :

o Centre hospitalier national de Fann ;

o UCAD/Cellule Universitaire de la Croix-Rouge sénégalaise ;

o COUS/MSAS ;

o Hôpital de Mbour ;



o SENELEC ET EDK de Thiès ;

 Participation des Comités Croix-Rouge aux réunions des Comités régionaux et départementaux de gestion des épidémies (CRGE, CDGE).



Activités de communication dans les médias et réseaux sociaux  Réalisation d’une capsule (film vidéo) sur le travail des volontaires de la Croix-Rouge dans les sites de confinement avec l’appui technique du CICR ;

 Recueil de témoignages et de remerciements de contacts confinés devenus négatifs et de patients guéris sortis sur le suivi et l’aide aux soins des volontaires de la Croix-Rouge ;

 Publication d’un article sur le Site Internet du MSAS suite à l’audience accordée par le ministre de tutelle à la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise ;

 Parution d’un article dans le Soleil du samedi 09 mai sur la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le contexte COVID-19 ;

 Parution d’un article de presse dans le Soleil du jeudi 30 avril suite à la visite de courtoisie du ministre de la Jeunesse et de la directrice générale de la Santé auprès de la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise et des volontaires engagés dans la riposte contre le COVID-19 ;

 Parution d’articles de presse dans les journaux, les sites internet et les réseaux sociaux sur les activités des volontaires de la Croix-Rouge ;

 Participation du président du Comité départemental de la Croix-Rouge de Dakar à l’émission Kenu Askanwi d’iTV du 8 mai sur le rôle de la Croix-Rouge dans la lutte contre le COVID-19 ;

 Participation du chargé de communication de la Croix-Rouge sénégalaise à l'émission Mbas Mi de la RTS1, du dimanche 26 avril sur le rôle de la Société nationale dans la riposte contre le COVID-19 ;

 Participation du président du Comité départemental de la Croix-Rouge de Fatick à l’émission synchronisée de Ndef Len FM en Sérère sur le Plan de Riposte de la Société nationale ;

 Participation des volontaires de la Croix-Rouge de Mbacké à l’émission Miroir COVID-19 de TFM sur les évacuations sanitaires nocturnes des personnes vulnérables ;

 Diffusion d’un reportage de 7TV sur la remise de 10 pulvérisateurs, 25 EPI, de carburants, de cartes rapido offerts par Eiffage à la Croix-Rouge de Dakar avec les témoignages de la présidente nationale, du président départemental, de la directrice qualité et RSE d’Eiffage ;

 Diffusion d’un reportage de TFM dans l’émission Quartier Général du samedi 09 mai sur les activités de riposte de la Croix-Rouge sénégalaise contre le COVID-19 avec le témoignage du président du Comité régional de Fatick ;

 Diffusion d’un reportage de SUDFM et REWMI FM sur la célébration de la Journée mondiale de la CR/CR, le 8 mai avec le témoignage de la présidente nationale ;

 Diffusion d’un reportage de 2STV sur la célébration de la Journée mondiale de la CR/CR à Thiès ;

 Diffusion d’un reportage de SUDFM, RFM et TFM sur les activités de sensibilisation et de surveillance des volontaires à Fatick ;

 Diffusion d’un reportage de la RTS sur la visite de courtoisie du ministre de la Jeunesse et de la directrice générale de la Santé auprès de la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise et des volontaires engagés dans la riposte contre le COVID-19 ;

 Diffusion de reportages radios et télés (presse nationale et internationale) sur les activités de réponse de la Croix-Rouge sénégalaise ;

 Diffusion de 1260 spots radios en langues nationales dans six radios communautaires à Goudomp, Oussouye, Bignona, Sindian et Diouloulou ;

 Réalisation d’une émission spéciale à ZGFM Ziguinchor sur la Journée mondiale de la CR/CR par le Comité régional et la Sous-Délégation du CICR ;

 Réalisation de 24 émissions radios (Mbacké, Kaolack, Fatick, Ziguinchor, Vélingara ; Linguère, Dahra, Goudiry, Dakar, Gossas, etc,) ;

 Mise à jour journalière de la page Twitter et Facebook de la Croix-Rouge sénégalaise ;



Diffusion de deux reportages au journal télévisé de 20h de la RTS1 réalisés aux CTEPi de Diamniadio et Hangar Aéroport LS Senghor par le SNEIPS avec l’interview d’un superviseur de la Croix-Rouge au CTEPi de Diamniadio ;

 Diffusion à la RTS du témoignage du coordonnateur du COUS/MSAS le 02 mai sur le travail titanesque des volontaires de la Croix-Rouge dans la réponse nationale ;

 Diffusion d’un reportage au journal télévisé de 20h de la RTS1 montrant la gestion du dispositif de lave-mains à l’entrée de Kolda par les volontaires de la Croix-Rouge ;

 Diffusion d’un reportage de TFM sur la distribution de masques barrières dans la commune de Bambey par les volontaires de la Croix-Rouge en collaboration avec les couturiers avec l’interview du secrétaire général du Comité départemental ;

 Interview du coordonnateur des opérations par la RTS radio et RFM, notamment sur la protection des volontaires dans la réponse ;

 Interview du chef du service communication et marketing par la radio SUDFM sur le suivi du Plan d’Action de Riposte de la Société nationale ;

 Interview du secrétaire général du Comité régional de la Croix-Rouge de Sédhiou par la RTS sur les activités mises en oeuvre ;

 Production et partage du SITREP hebdomadaire n°7 sur les activités de réponse de la Croix-Rouge sénégalaise contre le COVID-19 au Sénégal.



Déploiement des médecins, infirmiers et volontaires de la croix-rouge senegalaise dans les centres de traitement Enfin sur le déploiement des médecins, infirmiers et volontaires, de Mbour à l’Hôpital de Louga, de l’Hôpital régional de Sédhiou au Centre de Santé de Bounkiling , de l’Hôpital de Koldan à celui régional de Tambacounda, de la Croix-Rouge sénégalaise est depuis le début présente dans les centres de traitement du pays



