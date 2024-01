Sentiments de gratitude (Mame Baba Cissé) Chers frères et sœurs diplomates, au moment de cesser mes fonctions d’Ambassadeur, Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, je voudrais adresser ma profonde gratitude à l’ensemble des membres de notre grande famille diplomatique. Des plus illustres, aux plus humbles ! Des Ministres aux Ambassadeurs ! Des vaillants conseillers et chanceliers des Affaires étrangères aux chiffreurs et agents fonctionnaires et non-fonctionnaires ! Des secrétaires et chauffeurs, aux huissiers et techniciens de surface !



Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2024

A tous, je dis un grand merci, pour m’avoir généreusement apporté votre soutien dans mes fonctions d’Ambassadeur, Secrétaire Général. Ces fonctions je me suis évertué à les accomplir, en donnant le meilleur de moi-même et en m’inspirant de l’exemple de nos illustres devanciers les Ambassadeurs Mady Ndao, Maymouna Diop Sy et Absa Claude Diallo.



A certains d’entre vous, je voudrais présenter mes regrets de n’avoir pas pu, parfois, accéder favorablement à leur requête ; respect de la règlementation oblige. A ces regrets, j’ajoute mes excuses personnelles à l’endroit de tout le monde : pour tout propos, tout acte ou toute action maladroite, en précisant que l’intention n’a jamais été d’offenser ou de nuire, mais seulement la préservation de l’intérêt général, qui seule, nous rend, collectivement, plus forts.



Après ces regrets et excuses, je voudrais dire toute la fierté que j’ai eue de servir à cette station stratégique. Et d’avoir été témoin privilégié, et parfois, acteur modeste, d’avancées significatives au profit de notre Diplomatie et de nos Diplomates.



Je voudrais donc très respectueusement, exprimer ma grande reconnaissance au Chef de l’Etat, S. E. M. Macky Sall, pour m’avoir gratifié de cet insigne honneur.



Enfin, à vous jeunes collègues du cadre des Affaires étrangères, je vous laisse avec ceci :

La plus belle façon d’apporter au souvenir de nos regrettés Doyens, Ibra Deguène Kâ, Keba Birane Cissé et tous les autres, notre hommage et l’expression de notre profond respect, est de ne ménager aucun effort pour que la symphonie du Sénégal continue à se distinguer dans le concert des Nations, de par la qualité de son plaidoyer et sa capacité à faire prévaloir le consensus.



Point de secret à partager en la matière, sauf à vous exhorter à prendre plaisir aux heures tardives de travail au bureau et à ne point faire l’économie de nuits blanches studieuses, chaque fois que l’importance d’une question, dont vous avez la charge vous le commandera. Ainsi seulement, vous aurez la parfaite maîtrise de vos dossiers et vous pourrez alors, après vous être parés, avec élégance, de l’amour de la Patrie gravir, avec aisance et sérénité, les marches vers les sommets de la carrière diplomatique, à l’instar de ces distingués collègues, qui, comme Seydina Oumar Sy, Mankeur Ndiaye et Oumar Demba Bâ, font notre fierté.

Ambassadeur

Mame Baba Cissé

