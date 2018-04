Sept membres du mouvement Y en a marre arrêtés

La page officielle du mouvement citoyen Y en a marre informe de l’arrestation de six de ses membres qui avaient pris part aux manifestations contre la loi sur le parrainage. Il s’agit de Aliou Sané, Kap2seuses , Kilifeu, Sofia free loda, Moriba, Pidinef et Cheikhou.



Selon le mouvement citoyen, la plupart des arrestations par la police se sont déroulées après les manifestations et l’adoption de la loi.











