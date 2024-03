Septième Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz: L’intégralité du Discours du Président Macky Sall

In extenso, l’intégralité du discours du Président de la République, Macky Sall



Excellence, Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, cher frère,

Chers collègues,

Mesdames, messieurs les ministres,

Mesdames, messieurs les Ambassadeurs,

Mesdames, messieurs,



Je vous remercie sincèrement cher frère, Président Abdelmadjid Tebboune, pour votre aimable invitation et l’accueil convivial qui nous a été réservé à l’occasion de ce 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz.

Je me réjouis de revenir en terre algérienne après ma participation au 31e Sommet de la Ligue arabe en novembre 2022 en qualité de Président en exercice de l’Union africaine.



Le Sénégal prend part pour la première fois à la rencontre du Forum des pays exportateurs de gaz après la notification, le 20 février dernier, de sa candidature au statut de membre observateur, en attendant de devenir membre de plein droit suivant la procédure en vigueur.



Nous avons voulu intégrer le Forum parce que depuis 2014, notre pays a fait d’importantes découvertes de gaz avec des ressources récupérables estimées à 910 milliards de mètres cubes, dont50% des ressources du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim que nous partageons avec la République sœur de Mauritanie, en plus de nos propres ressources provenant des sites Yakaar-Téranga et Sangomar.



En intégrant le Forum des pays exportateurs de gaz, notre pays exprime son adhésion aux objectifs stratégiques de ce cadre de concertation, notamment :



 promouvoir la juste valeur du gaz naturel ;

 faire progresser les technologies modernes dans l’industrie du gaz naturel ;

 et élargir le rôle du gaz naturel pour le progrès économique et social de nos peuples dans le contexte du développement durable.



Notre adhésion au Forum est aussi cohérente avec la Constitution sénégalaise qui dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population…



Sur cette base, notre stratégie nationale en la matière est fondée sur la gestion transparente des ressources, le partage des revenus entre les générations actuelles et futures, la promotion du contenu local et la formation de ressources humaines qualifiées, avec la création en 2017 d’un Institut national du pétrole et du gaz.



Dans le même esprit, le Sénégal qui a rejoint depuis 2013 l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives, continue d’enregistrer des performances élevées après deux évaluations.



En outre, nous mesurons pleinement les enjeux liés au commerce des ressources gazières. Selon l’Agence internationale de l’Energie, la consommation mondiale de gaz a atteint environ 4089 milliards de mètres cubes en 2023.



Ainsi, le gaz reste une source d’énergie vitale pour l’économie mondiale ; d’où la nécessité de poursuivre le plaidoyer pour une juste rémunération de la ressource, et une transition énergétique juste et équitable dans le cadre des efforts communs de lutte contre le réchauffement climatique.



Pour nous, pays africains en particulier, l’enjeu majeur c’est de pouvoir exploiter nos ressources pour asseoir les bases de notre industrialisation et assurer l’accès universel à l’électricité dont plus de 600 millions d’africains sont encore privés.



En outre, en tant que pays entrant dans l’ère de l’exploitation des hydrocarbures, le Sénégal souhaite poursuivre ses efforts de benchmarking auprès des pays qui l’ont précédé dans ce domaine afin de bénéficier de leur expérience.



Enfin, il me semble important que notre Forum travaille sur des mécanismes solidaires de financement des projets gaziers face aux décisions de certains pays développés d’arrêter de financer à l’étranger les sources d’énergie fossile, y compris le gaz, alors même que des pays industrialisés continuent d’exploiter des sources plus polluantes, comme le charbon.



Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.