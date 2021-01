Séquestration et viol : D.D le mis en cause perdu par ses appels téléphoniques Le Commissariat de Guinaw rails a déféré au parquet D.D pour séquestration et viol perpétrés contre M.D.T qui n’était personne d’autre que sa copine. Mais le mis en cause qui avait nié ses actes délictuels a été trahi par ses appels téléphoniques, suite aux réquisitions faites au niveau de la Sonatel par la Police.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 08:07

Tout allait bien entre D.D, vendeur de poulets, âgé de 27 ans et habitant le quartier Sips de Guinaw rails Sud, et sa copine M.D.T âgée de 19 ans domiciliée à Rufisque. Les deux tourtereaux devront désormais solder leurs comptes au tribunal, suite à une plainte de M.D.T suivie de l’interpellation de D.D qui a été par la suite déféré au parquet pour séquestration et viol.



Selon nos sources, le vendeur de poulets D.D qui exploitait un poulailler à Thiaroye aurait fait la connaissance de M.D.T qui habite dans la même localité en 2017. A ce moment, elle n’avait que 15 ans. Au fil du temps, D.D et M.D.T ont commencé à entretenir une relation amoureuse. Un jour, profitant alors de l’absence de la maman de M.D.T, il l’entraîne dans le poulailler et entretient avec elle des relations sexuelles.



C’est alors le début d’une longue histoire amoureuse qui va se terminer mal. Car entre-temps, la maman de M.D.T divorce et quitte Thiaroye pour aller s’installer à Diamaguène. Mais le vendeur de poulets continue de rendre visite à sa petite amie au domicile de sa mère. En outre, M.D.T se rendait également chez son amant à Guinaw rails. Et à chaque visite, ils entretenaient des relations coupables. Jusqu’au 30 décembre dernier.



A l’approche du Réveillon, D.D a alors appelé sa copine pour lui demander de venir récupérer des poulets en guise de cadeaux. Arrivée à Sips Guinaw rails vers les coups de 18 heures, dans la chambre de son ami, elle a eu la surprise de sa vie. Car dès son entrée, D.D a fermé la chambre à clé et l’a invitée à passer la nuit.



Face au refus de la fille, D.D engage alors la bagarre. Il s’en est alors suivi une vive altercation entre les deux tourtereaux où D.D a eu le dessus sur sa copine qu’il a violée. Et pendant toute la nuit, il a passé son temps à la violenter à la violer. Ce n’est que le lendemain que la fille a été libérée par son copain qui l’a raccompagnée jusqu’à Rufisque, à la gare routière. Et là, M.D.T est rentrée à son domicile pour expliquer sa mésaventure à sa mère avant de décider de porter plainte contre son amant.



Convoqué par la suite à la Police de Guinaw rails, ce dernier a reconnu être l’amant de M.D.T depuis plus de 07 ans et qu’ils ont eu à maintes reprises des rapports sexuels. Il nie également tout rapport forcé avec sa copine et toute séquestration.



D.D explique que le jour des faits, c’est-à-dire le 30 décembre, c’est lui, par sa générosité, qui avait promis d’offrir des poulets à la tante de M.D.T et à charge pour cette dernière de venir les récupérer. Le mis en cause a donc servi une autre version selon laquelle sa copine était injoignable et lui aurait signifié avoir passé la nuit chez son copain.



Il ajoute que M.D.T a refusé d’emporter les poulets à son domicile. Ce qui ne va empêcher les limiers de Guinaw rails de placer en garde à vue D.D pour les besoins de l’enquête.



Les hommes du Commissaire Dame Touré ont par la suite envoyé une réquisition à la Sonatel pour vérifier l’emplacement des téléphones de D.D et de sa copine dans la nuit du 30 décembre.



Ce qui va porter ses fruits. Car les vérifications vont révéler que les téléphones étaient localisés dans la chambre de D.D. Pire encore, D.D sera aussi trahi par un coup de fil d’une dame qui cherchait à joindre M.D.T et avec qui il a eu à s’entretenir. Finalement D.D, au terme de sa garde à vue, a été déféré au parquet pour séquestration et viol par les limiers de Guinaw rails et devra s’expliquer devant le procureur de la République.

