Séquestration et viols répétés à Guinaw rails

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Une rocambolesque histoire de séquestration et de viols répétés pollue l’atmosphère à Guinaw rails, vers SIPS. L’affaire oppose un certain D. D. et sa copine nommée M. D. T. Selon des sources de L'As, l’affaire est pendante devant la Police de Guinaw rails où une enquête est ouverte.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos