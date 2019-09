Sergent Mangoné Samba, entraîneur du vainqueur de Dakar-Gorée: "Qu'on s'y mette pour lutter contre les noyades" Au moment ou on ne peut rester plus d'un mois sans compter une dizaine de cas de noyade sur les plages un peu partout au Sénégal et à Dakar particulièrement, il y a alors lieu, selon Sergent Samba, de prendre les dispositions nécessaires pour face à ce phénomène. C'est la raison pour laquelle Sergent Mangoné Samba, entraîneur en natation, plaide pour promouvoir une natation de proximité, qui soit plus encadrée. Ce dernier qui sait de quoi il parle, est l'encadreur du vainqueur de la traversée Dakar-Gorée 2019.

Agé de 45 ans, Sergent Mangoné Samba est l'entraineur de l'équipe de natation de l'ASFA depuis 2016. En tant que nageur, Il a gagné trois fois la traversée Dakar-Gorée (1996, 2004 et 2007). Il fut plusieurs fois champion du Sénégal. Au championnat du monde des sapeurs pompiers en France en 2000; il s'est adjugé la 3e place ainsi que le titre de champion de la Zone II en 2007.



Selon M. Samba, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la natation. Il faut d'abord commencer par la construction de piscines dans les communes. Un tel investissement permettra non seulement de créer des emplois au niveau de ces communes, mais aussi de pouvoir lutter progressivement contre les noyades surtout durant l'hivernage. Au lieu de se déplacer toujours à Ngor, au Virage, Yoff entre autres, ils resteront dans leurs propres communes. La balle est donc à son avis, dans le camp des pouvoirs publics.



Adama Thiaw Ndir , vainqueur de la 32e traversée Dakar-Gorée



"Les secrets de son encadreur"

Quant à son poulain Adama Thiaw Ndir, il a gagné son 1er titre à l'âge de 17 ans, surprenant beaucoup de participants à cette course.



En 2018, dit l'entraîneur, une bonne préparation physique, morale et mentale lui a permis de coiffer tous ses adversaires au poteau. Selon Sergent Samba, Il n'y a pas de secret pour remporter une compétition, seuls les entraînements payent: "On avait fait plusieurs fois Voile d'or-Gorée et on l'a gagné très facilement", a-t-il expliqué.



Pour cette édition, l'entraîneur de Adama Thiaw Ndir a reconnu avoir entrepris la même démarche. Pour cette édition, les entraînements en mer effectués à Ngor, à Yoff, au Virage et à la Voile d'or ont particulièrement été renforcés, selon lui, par des séances à la piscine. Ce qui leur a permis d'avoir plus d'appuis que les autres concurrent !



Compte tenu de l'envergure de la traversée Dakar-Gorée, une compétition mettant aux prises des nageurs très pointus venus de plusieurs horizons, le coach d'Amadou Thiaw Ndir se dit très ému que son poulain puisse en arriver à ce niveau. Avant de terminer, Il ajoute que ce titre ne constitue qu'une confirmation des performances de son poulain,









Ngaty Ndoye

