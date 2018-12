Série A: Matar Bâ esprime son soutien à Kalidou Koulibaly

Dakar, 28 déc (APS) - Le ministre des Sports a adressé une lettre de soutien et d’encouragement au défenseur sénégalais de Naples (Italie), Kalidou Koulibaly, victime de chants racistes lors du match entre l’Inter Milan et son club, mercredi.





‘’Comme tous vos compatriotes, je voudrais m’associer à l’élan unanime de sympathie pour vous exprimer ma solidarité et mon affection face au comportement raciste et d’un autre âge, dont vous avez été victime à l’occasion du match opposant votre club, Naples, à l’Inter de Milan’’, écrit Matar Ba dans la lettre dont une copie est parvenue à l’APS.



Le ministre des Sports souligne que Koulibaly a ‘’fait montre de maturité, de discernement, de dignité et de sérénité’’. Son attitude ‘’honore toute la communauté sportive nationale, africaine et internationale’’, se réjouit Matar Ba.



‘’Vous avez compris que le sport est jeu, fraternité, solidarité, communion des cœurs et des esprits, mais dans le respect des règles édictées et connues de toutes les parties. Dans cet univers, il n’y a pas de place pour des contre-valeurs comme le racisme’’, ajoute-t-il.



M. Bâ a saisi l’occasion pour ‘’renouveler’’ au footballeur son ‘’soutien indéfectible’’ pour tout ce qu’il incarne ‘’en tant que membre éminent de l’équipe nationale de football et, de ce fait, porte-étendard et repère de toute une jeunesse’’.



Les chants racistes des supporters de l’Inter ont été unanimement condamnés par le monde du football et ont suscité des réactions chez de nombreuses organisations sportives.



Jeudi, la Fédération sénégalaise de football a dénoncé et condamné ‘’avec la plus grande fermeté, les propos racistes’’ dont a été victime Kalidou Koulibaly.



Ce vendredi, FIFPro, le Syndicat mondial des footballeurs, et l’UEFA ont publié un communiqué commun en réaction à cet ‘’incident raciste inacceptable’’. Koulibaly a reçu le soutien de plusieurs joueurs, dont celui du Portugais Cristiano Ronaldo.





