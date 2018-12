Serie A : Mbaye Niang nommé pour le Bidon d’Or 2018

L’attaquant Sénégalais, Mbaye Niang, a été nommé pour l’édition 2018 du Bidon d’Or, distinction qui récompense le pire joueur étranger de Serie A.



Le "Lion" a vécu une saison difficile avec le Torino ne marquant que 4 buts en 26 matchs avant de rejoindre Rennes cet été. Il n’a pas connu la réussite non plus pour son retour en Ligue 1, où il ne compte qu’une seule réalisation en 9 matchs.



Plusieurs joueurs sont en lice à l’instar de Aristoteles Romero (Crotone), Samuel Armenteros (Benevento, aujourd’hui au Portland Timbers), Dalbert (Inter Milan), Danilo (Udinese), Grégoire Defrel (Roma, aujourd’hui à la Sampdoria), Marko Pjaca (Fiorentina) et Patrik Schick (Roma) mais aussi les deux ex-Milanais, Nikola Kalinic et André Silva, tous deux déjà repartis respectivement à l’Atlético Madrid et au FC Séville.







Star Africa

