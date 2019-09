Série STEG: Macky Sall signe le décret et sauve les nouveaux bacheliers

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

Les nouveaux bacheliers de la Série Steg ont obtenu gain de cause. Le président de la République a signé le décret, leur permettant d’être dans les normes. Désormais, ils peuvent entrer en possession de leurs attestations et autres documents afférents, pour poursuivre leurs études.



Toutefois les informations relatives à la récupération des attestations, seront, elles, communiquées prochainement, par l’autorité compétente.

