Série d’accidents sur les routes : les voitures ‘’7 places’’ vont être supprimées Les voitures de transport en commun, communément appelées ‘’7 places’’ sont souvent impliquées dans des accidents mortels de la circulation. Le dernier en date est celui survenu à Kaléane, vers Oussouye, hier lundi. Ces voitures qui effectuent des navettes entre Dakar et les régions ont, pour la plupart, la cinquantaine d’âge.

Dans tous les cas, le Directeur des Transports, a annoncé que « le remplacement des véhicules ‘’7 places’’ va démarrer dans le courant du mois de septembre ».

Cheikh Oumar Guèye a ajouté qu’ « un délai de 3 ans sera donné pour mettre fin à l’exploitation de ces véhicules ».

Par ailleurs, informe le Directeur des transports, « une mesure sera prise pour mettre fin à l’exploitation de tous les véhicules de transport en commun et de transport de marchandises qui ont plus de 20 ans d’âge ».



