Série d'actions citoyennes à Kaolack : Quand Baye Ciss bouscule les codes dans le Saloum…

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’actions, le mouvement CAR de Monsieur Baye Ciss vient d’effectuer une grande tournée dans la région de Kaolack. Il entend, ainsi, participer au développement de la région. Au menu de cette tournée, un premier tour a été fait au cœur de ville et a eu un franc succès avec une rencontre avec les femmes transformatrices qui ont reçu un soutien de plus d'un million de francs Cfa.



Baye Ciss veut les accompagner pour qu’elles gagnent le combat de l’autonomisation. Après le département de Kaolack, cap a été mis sur Guinguinéo, plus précisément, à Ndour où il a été parrain du drapeau de lutte traditionnelle. Sur ces entrefaites, le parrain du jour n'a pas hésité à répondre favorablement aux sollicitations des habitants, plus particulièrement aux doléances des notables du village.



Une demande d’accès à l’électricité a été formulée et le bienfaiteur du Saloum a mis à disposition des poteaux solaires pour l'éclairage publique des artères du village et un groupe électrogène.



Ayant pour seul souci l’émancipation de la femme, Baye Ciss a octroyé un moulin à mil aux femmes du village. Les jeunes n’ont pas été oubliés car, après avoir égrené un long chapelet de doléances comme un terrain de football opérationnel. Leur hôte a satisfait cette requête et a annoncé le démarrage des travaux au courant de la semaine. Un important lot d'équipements a été mis à leur disposition.



Concernant le désenclavement, Baye Ciss a fait savoir l’arrivée, dès lundi, d’une équipe et du matériel (tracteur, gradeur, etc.) qui seront mis à disposition pour refaire la piste «Ndour- Kaolack ».



Pour remercier le parrain, les villageois ont baptisé une salle de classe du nom de Baye Ciss. Selon Monsieur Ibou Faye, coordonnateur du mouvement «And Défaar Kaolack » : « Le choix de soutenir Monsieur Baye Ciss est guidé par son immense bonté et sa disponibilité à œuvrer pour l’épanouissement des populations de manière générale et, plus particulièrement, pour le développement de Kaolack. Aujourd’hui, il est rare, voire rarissime de voir un homme investir des centaines de millions et, même, des milliards pour sa localité, afin participer à la valorisation de l'individu par l’autonomie et le travail.»



Le mouvement « And Défaar Kaolack» renouvelle son engagement à Monsieur Baye Ciss et l’exhorte, dans le même temps, à continuer sur cette lancée.



