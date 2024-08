Série d’annulation de contrats dans les structures de l’Etat: Naissance d’un Collectif des licenciés du régime de Diomaye

La vague de licenciements notée dans les directions, agences et autres structures de l’Etat risque de se traduire en tensions politiques dans le pays. Réunis autour du Collectif des licenciés et impactés du régime de Diomaye (Colired), des militants du défunt pouvoir, défenestrés de leurs postes sous motifs de recrutements clientélistes, ont appelé leurs camarades au front.



D'aprés Bes Bi, il s’agit ainsi pour ces ex agents de structures comme le Port autonome de Dakar, la Lonase, l’Aibd, la Der et le Promise, de faire bloc «pour mener le combat afin que justice soit faite dans un pays de droit comme le Sénégal» qui garantit le droit à un travail décent. Il faut dire que la dernière polémique autour de ces licenciements provient du Port où la direction s’est débarrassée de centaines d’employés considérés comme des militants politiques casés sans compétence.