Série de calamités : Macky Sall regrette et met en garde les marginaux

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 16:14 | | 1 commentaire(s)|

Le Chef de l'État, Macky Sall a appelé hier, les Sénégalais à un changement positif de comportement pour éviter les drames banalement enregistrés dans ce pays. Surtout, en période d’hivernage. « Nous devons tous agir pour changer positivement les comportements. Certains drames, il faut le reconnaître, sont parfois déplorables, tout a fait inacceptables », a regretté le Président de la République, Macky Sall à l’occasion d'une cérémonie de réception du premier lot de matériel du programme d'équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers.



Ainsi, face aux attitudes de défiance, il a insisté sur les sanctions, tout en promettant des mesures afin que des accidents bêtes n’arrivent plus tous les jours.



