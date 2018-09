Série de défections à l'Ucs: Onze responsables du bureau exécutif rejoignent Macky

Macky Sall a encore joué un « sall » coup à Abdoulaye Baldé Baldé que certains observateurs avaient pourtant annoncé comme faisant partie de ses potentiels soutient… avant que le maire de Ziguinchor n’annonce sa candidature à la présidentielle de 2019. Après le président du conseil départemental d’Oussouye et le maire de Djimbéring, le président Sall a mis la main sur le Directeur de cabinet du maire de Ziguinchor, Alioune Badara Ndiaye.



Ce dernier et neuf autres responsables de départements et 11 membres du bureau Exécutif national de l’Ucs ont rejoint l’Apr. Selon nos informations, ces né-apéristes ont été reçus avant-hier, jeudi au Palais par le Chef de l’Etat Macky Sall.