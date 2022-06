Série de démissions à la République des Valeurs (RV)

La saignée continue à la République des Valeurs (RV) depuis le départ de Lamine Guèye, candidat malheureux à la mairie de Pikine Nord aux dernières locales. Après ce dernier, c'est au tour du chargé des élections de la RV de quitter le parti de Thierno Alassane Sall. Daouda Guèye en a fait l’annonce hier, juste après la rédaction de sa lettre de démission qu’il a adressée au secrétariat général dudit parti. Il justifie son départ par sa volonté de donner une nouvelle orientation à son engagement politique, renseigne L'As.



A l’en croire, Lamine Guèye a dit tout haut ce que beaucoup d’entre eux disent tout bas. Ce reproche à Thierno Alassane Sall d’être un «égocentrique» et un leader qui n’a pas de confiance et de considération pour ses lieutenants. Il remercie toutefois son désormais ex-leader d'avoir enrichi son parcours politique par des rencontres avec des personnes de valeur et de qualité. Daouda Guèye donne rendez-vous à ses sympathisants dans un futur proche.