Série de meurtres de Sénégalais en Europe : Pape Diop exprimé son indignation et interpelle Macky Sall

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Mars 2018 à 14:45

A travers un communiqué, Pape Diop exprime sa « consternation » et son « indignation », après la mort des Sénégalais en Europe. «Je condamne fermement cet acte exécrable sur des compatriotes qui ne connaîtront peut-être jamais la justice. En cette douloureuse circonstance, j’exprime ma forte solidarité aux familles des disparus et à toute la diaspora sénégalaise en Espagne et dans le monde, face à ces agressions répréhensibles, prohibées par les valeurs humaines universelles », exprime le Président de la Convergence Libérale Démocratique Bokk GIS-GIS.



Aussi, a-t-il attiré à cet effet l’attention du gouvernement sur l’urgence à restaurer la vocation et le fonctionnement adéquat de nos représentations diplomatiques. « J’exhorte le Président Sall à améliorer la prise en charge de nos ressortissants en termes de services juridiques et civils comme si ces derniers étaient au Sénégal, en mettant fin au drame dans nos consulats, devenus des espaces politisés par le régime apériste. En lieu et place d’un personnel qualifié, de diplomates de carrière, les consulats sont devenus de facto, des carrefours de népotisme et dincompétence, vecteur de la dégradation de la fonction diplomatique. La diplomatie est une affaire de prestige, de gens de grande culture et non un espace de débouchés ou un prétexte de récompense politique », ajoute-t-il.

