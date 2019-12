Série de vols au Port de Dakar: Des députés interpellent le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime Des députés ont interpellé dimanche le ministère de la Pêche et de l’Economie maritime, lors du vote du budget 2020 de son département, sur les cas de vols, signalés ces derniers jours au Port de Dakar. Ils ont à cet effet plaidé pour le renforcement de la sécurité au Port afin de mettre fin à ces forfaits, rapporte l'APS.

’’ Beaucoup de commerçants et compatriotes résidents à l’étranger m’ont interpelé pour se plaindre de cas de vols dont ils ont été victimes au Port. Par conséquent, je pense qu’il faut essayer de renforcer la sécurité au niveau du Port pour mettre fin à ces forfaits ’’, a ainsi déclaré le député Demba Keita.



Selon le député Mor Kane, cette ‘ ’insécurité détériore l’image du pays ’’, et par conséquent, doit être ‘’ abordée comme une question d’intérêt national ’’.



Pour le député de la diaspora, Nango Seck, il s’agit d’’’un problème majeur qu’il faut " résoudre sans polémique ’’, car il y va selon lui, de la ‘’ crédibilité du port ’’ et de l’’’ image du Sénégal à l’égard de la communauté internationale ’’.



Prenant la parole à la suite de ces interpellations, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye a assuré que son département va prendre ’’ les dispositions nécessaires pour faire face à cette situation ’’.



Il a également rappelé que la gendarmerie, la police et les éléments de la capitainerie y sont chargés d’assurer au quotidien la sécurité.



