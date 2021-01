Série macabre: 6 morts subites enregistrées en une semaine

Une série de morts subites a été notée à Dakar et à l’intérieur du pays cette semaine. ‘’Vox Populi’’ en compte 6 en 7 jours.



Le dernière en date est celle de Makhtar Fall, professeur à l’Ucad, victime d’un malaise aux abords du Pavillon A du Coud. Autre cas de mort subite signalé par nos confrères, c’est celle d’un homme de 54 ans décédé brusquement à Nioro. Lundi dernier, deux décès par mort subite ont été signalés à Dakar et à Touba.



Le premier cas est celui d’un avocat, Me Oumar Diallo qui a piqué un malaise en pleine audience au tribunal. Le second cas, ajoute le journal, est survenu à Touba au quartier Darou Khoudoss.

