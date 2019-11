Séries de meurtres : L'Etat annonce de nouvelles mesures pour protéger les citoyens

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

La récurrence de la violence dans la banlieue dakaroise est préoccupante. Ainsi, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a annoncé que d’importantes mesures sécuritaires vont être prises pour venir à bout de ces séries de meurtres. « On est en train de mettre en place un dispositif sécuritaire important pour renforcer la sécurité partout au Sénégal. Nous continuons à prendre des dispositions pour renforcer la sécurité par une présence policière et par la gendarmerie dans tous les quartiers.



Malheureusement, on ne peut pas être jusque dans les chambres parce que la plupart de ces cas se produisent dans les maisons », a-t-il déclaré sur la Rfm, lors de la cérémonie sur la sécurité de proximité ce mercredi.



En outre, le premier policier du pays a déploré le fait que certains Sénégalais ne dénoncent pas à temps les violences notées.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos