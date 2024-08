Séries de vols et d'agressions en hausse: Les quartiers périphériques de Thiès face à une insécurité croissante EnQuete- Les cas d'agressions se multiplient dans les communes périphériques, notamment à Thiès Ouest et Thiès Nord. La ville de Thiès est confrontée à une insécurité croissante, particulièrement dans ses quartiers les plus reculés.

Récemment, une série de vols et d'agressions a semé la panique parmi les habitants de la cité du rail. La situation est particulièrement préoccupante pour les Thiessois. Le dernier incident en date s'est produit à la cité Ousmane Ngom. Un jeune homme, Laurent Pierre Silva, a été sauvagement agressé par deux individus ce jeudi matin vers 6 h, non loin de la gare routière de Thiès, dans le quartier Mbour 1 à Thiès Ouest.



Selon les informations, il aurait été poignardé à mort par un homme nommé P. D., qui tentait de lui voler sa moto Jakarta. Une violente altercation s'en est suivie, au cours de laquelle Laurent Silva a reçu plusieurs coups de couteau, entraînant des blessures graves et une perte de sang importante. Il a finalement succombé à ses blessures.



L'agresseur présumé a tenté de fuir après son crime, mais a été rapidement rattrapé par un groupe de personnes qui l'a roué de coups avant de le brûler vif. Il venait de sortir de prison et portait un bracelet électronique. Selon les témoins, la tension était palpable sur les lieux du drame.



Les habitants de Thiès condamnent fermement cet acte qu'ils jugent ignoble et déplorent l'insécurité croissante dans leurs quartiers. Ibrahima Faye, commerçant au marché central de Thiès, estime que l'État doit prendre ses responsabilités pour réguler le secteur des motos Jakarta et renforcer les mesures de sécurité. Les solutions pour résoudre ce problème restent encore insuffisantes. Il appelle les forces de défense et de sécurité à renforcer le dispositif sécuritaire.



Dans d'autres quartiers comme Thiès Nord, les agressions sont également fréquentes. Moustapha, conducteur de moto Jakarta, témoigne avoir été récemment attaqué par un groupe de malfrats qui ont failli lui découper l'épaule à la machette.



Ce genre d'incidents illustre l'escalade de l'insécurité à Thiès. Le manque d'éclairage public dans certains quartiers contribue également à la situation. Moustapha appelle la municipalité à résoudre ce problème de manière urgente.



Modou Fall, rencontré près de la mairie, note également des cas d'agression dans son quartier, la cité Lamy, et appelle l'équipe municipale à intervenir. Selon lui, la situation est inadmissible dans une ville comme Thiès. Les vols à l'arraché sont aussi fréquents dans cette zone, mettant en danger ceux qui se promènent le soir avec leur téléphone à la main.



