Serigne Abdou Mbacke Bara Dolly : «Le pouvoir a parrainé des candidatures dans notre inter coalition»

Mais il n’est pas le seul candidat de l’inter coalition Yewwi-Wallu pour le moelleux fauteuil de président de l’Assemblée nationale. Barthélémy Dias le député-maire de Dakar, Mamadou Lamine Thiam le député-maire de Kébémer et Ameth Aidara le député-maire de Guédiawaye seraient également dans la course pour occuper le fauteuil de Moustapha Niasse.



«Le candidat de l’opposition au Perchoir sera connu le 09 septembre»



«Il est vrai qu’il y a d’autres candidatures au sein même de notre inter-coalition dont deux annoncées de Wallu. Mais, osons le dire, certaines candidatures relèvent tout simplement du ridicule. La présidence de l’Assemblée nationale est une chose sérieuse et il faut déjà avoir une certaine expérience parlementaire pour prétendre occuper ces fonctions incarnées parla 2e personnalité de l’Etat. …



Nous avons présenté un programme au peuple pour les élections législatives et les résultats issus de ces consultations sont au-delà même de nos espérances. Le peuple nous a fait confiance et crédité de 80 députés. Un fait inédit dans l’histoire politique du Sénégal où le pouvoir et l’opposition font quasiment jeu égal au niveau de la chambre du parlement.



Donc, nous avons une lourde responsabilité et devons impérativement privilégier les intérêts du peuple dont nous sommes les légitimes représentants. Et avec certaines candidatures issues de notre inter coalition et parrainées par la mouvance présidentielle dans le dessein de nous diviser, nous prêtons le flanc et risquons de décevoir nos mandants», soutient Serigne Abdou Bara Mbacké Dolly, par ailleurs ancien vice-président de la Commission des lois



«Je suis prêt à renoncer à ma candidature si… »



Et pour ne pas aller en ordre dispersé aux allures d’une armée mexicaine, Serigne Abdou Bara Mbacké Dolly est prêt à renoncer à sa candidature à la faveur d’un consensus.



«Si le Président Abdoulaye Wade qui va nous recevoir nous présente pour le candidat qu’il aurait désigné pour la présidence de l’Assemblée nationale des arguments meilleurs que les nôtres, nous le soutiendrons pour l’intérêt de notre coalition. Cependant, nous avons de solides arguments. Notre candidature est portée par Touba et nous avons obtenu plus de 109 000 voix aux législatives pour un total de 7 députés (5 dans le département et 2 sur la liste nationale).



En plus de cela, nous militons pour que les candidats à la présidence de l’Assemblée nationale puissent être écartés d’office de la course à la présidentielle de 2024.Nous avons aussi une bonne expérience parlementaire et notre propre père était aussi vice-président de l’Assemblée nationale. Il avait en son temps abattu un travail colossal au parlement.



Nous sommes là pour le peuple et par le peuple et sommes prêts à renoncer aux 40 millions de FCFA de la caisse noire attribués au président de l’Assemblée nationale. Cet argent peut servir ailleurs dans un domaine qui en a le plus besoin. Nous ne sommes paslà pour nous enrichir ou avoir un certain confort mais pour servir le peuple.



Nous avons parlé avec les leaders Khalifa Sall et Ousmane Sonko sur notre candidature et ils ont tous salué la démarche. Donc au sortir de notre rencontre avec le président Abdoulaye Wade, nous présenterons à la coalition Yewwi celui qui sera retenu. Si Yewwi a un candidat qui a un meilleur profil, le 09 septembre prochain, nous nous alignerons. Autrement, nous ne voterons pas pour le candidat de l’opposition», jure, la main sur le cœur Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly.



Revenant sur l’éclatement annoncé de l’inter coalition en 3 groupes parlementaires, Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly indique qu’il s’agit d’une stratégie pour mieux servir le peuple. Avec les trois groupes parlementaires issus des flancs de l’inter coalition, le député de Touba renseigne que les équilibres pour le bureau de l’Assemblée nationale seront respectés afin que les projets de loi de l’opposition puissent prospérer. C’est en effet, au niveau du bureau de l’Assemblée nationale que les projets de loi sont validés avant de passer en commission.



A preuve, Moustapha Niass et son bureau ont facilement rejeté et mis à la poubelle le projet de loi criminalisant l’homosexualité. Les présidents de groupes parlementaires siègent systématiquement à la conférence des présidents. Mais la tâche n’est pas gagnée d’avance, la coalition rivale de BBY est créditée avec le ralliement de Pape Moustapha Diop de 83 députés. Et Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly qui n’entend faire aucun compromis avec Macky Sall soutient pourtant pouvoir compter même sur des votes de députés de la mouvance présidentielle.



«Le vote est secret et un choix Macky Sall qui ne ferait pas l’unanimité au sein de la mouvance présidentielle nous profitera assurément. J’ai assisté à de nombreux votes au sein de l’Assemblée nationale etje sais d’expérience que les nombres de voix obtenues par la majorité présidentielle ne reflètent toujours pas la réalité de leur représentation. Et ceux qui m’ont côtoyé à l’hémicycle et apprécié mon travail ont la balle dans leur camp», conclut Serigne Abdou Bara Mbacké Dolly très confiant quant à son élection au Perchoir de l’Assemblée nationale le 12 septembre prochain.

Le Témoin