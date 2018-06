Serigne Abdoul Ahad Gaindé Fatma : "Idrissa Seck a commis une grosse erreur, mais…"

Dans entretien paru dans le quotidien « Vox populi », ce samedi, Serigne Abdoul Ahad Gaïndé Fatma s’est prononcé sur l’affaire Idrissa Seck qui continue d’entretenir la polémique.



Estimant que l’ancien Premier ministre a commis une « erreur de communication », le Président de la commission d’organisation du grand Magal soutient qu’on doit mettre fin à ce débat dès lors que l’intéressé a présenté ses excuses. « Idrissa Seck a fait une erreur on peut même dire une grosse erreur. Mais, à partir du moment où il s’est excusé, je ne vois pas l’intérêt de continuer à alimenter la polémique. Pour moi, le débat devait être clos depuis sa deuxième conférence de presse au cours de laquelle il a reconnu son erreur et a demandé pardon », fait-il savoir.



Interpelé sur les relations entre Touba et Tivaouane, le marabout politicien déclare : « Le Khalife s’est exprimé avant-hier et ses propos sont très clairs. Son objectif, c’est de renforcer le legs qu’il a trouvé sur place. Les liens sont si solidement ancrés au plus haut niveau et rien ni personne ne peut les entacher(…) Les vicissitudes politiciennes ne pourront jamais ébranler la solidité de nos relations.»