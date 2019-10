Serigne Bara Dolly Mbacké sur les problèmes d’eau à Touba: « en 7 ans, l’actuel régime n’a érigé qu’un seul forage à Touba » Le député Serigne Bara Mbacké Dolly a dirigé la délégation du PDS, ce vendredi, lors de la cérémonie officielle du Magal de Touba. Accompagné, entre autres, de la député Mame Diarra Fam, de Assane Bâ, entre autres, Serigne Bara Dolly Mbacké a fustigé le manque d’eau noté dans la ville sainte au cours du Magal de cette année.

« Le manque d’eau est un problème réel et a été fortement ressenti cette année à Touba. Mais cela ne me surprend pas. Je souligne qu’en 7 ans, le régime actuel n’a érigé qu’un seul forage à Touba », a déclaré le député libéral.



Et de poursuivre, « Touba grandit et se développe, mais il est regrettable de constater que les autorités actuelles ne suivent pas ce rythme et le développement démographique de Touba ».

