Serigne Bass Thioro dément avoir…

Le khalife de Serigne Cheikh Thioro Bara dément s’être ravisé pour faire acte d’allégeance à Serigne Moustapha Maty Lèye, fils du défunt Khalife des mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, et réfute toute idée de renoncer à sa conviction.



« Serigne Abdou Coumba Souna est le Khalife de Serigne Bara. Je persiste et je signe. Je ne renoncerai pas à ma ferme conviction. Je ne peux pas me dédire en l’espace de 24 heures. La vérité est avec nous et elle finira par vaincre », a-t-il soutenu dans un entretien téléphonique qu’il nous a accordé, hier.



Serigne Bass Thioro explique s’être tout simplement rendu chez Serigne Moustapha Maty Lèye Mbacké pour lui présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, qui est également son père.











Vox Populi