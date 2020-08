Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly - "Des ténors de l'opposition dealent avec le Président Macky Sall" Dans un entretien accordé à Dakaractu, Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly estime que des ténors de l'opposition sont en train de faire des tractations avec le Président de la République, Macky Sall.

Dans le registre politique, le coordinateur départemental de Bokk Guiss-Guiss à Mbacké révèle que des ténors de l'opposition sénégalaise sont en train de concocter des deals avec le chef de l'État, sur le dos des sénégalais.



Il estime également que le gouvernement d'union nationale n'est rien d'autre qu’un scandale politique pour protéger certains.

"L'heure n'est pas aux attaques politiques politiciennes car nous avons en face un ennemi commun, la Covid-19, et je pense que nous devons tous unir nos forces pour la combattre une bonne fois pour toutes.



Cependant je peux vous dire avec assurance qu'il y a des ténors de l'opposition qui sont en train de négocier avec le président Macky. Parmi eux, des démissionnaires du PDS et des membres de notre coalition", a révélé le député Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.



