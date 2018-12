Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké: "Aly Ngouille Ndiaye n'a pas les mains propres en ce qui concerne les dossiers...." Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké a lancé un sérieux avertissement au Président Macky Sall, l’accusant de vouloir écarter Karim Wade et Khalifa Sall de la course à la présidentielle de 2019. « Qu’il se le tienne pour dit. Si son souhait est d’écarter ces deux candidats les plus sérieux, lui non plus ne sera pas candidat ». Le Président du groupe parlementaire libéral explique que le maintien du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye n’est pas seulement, pour «voler les élections », mais « pour protéger ses arrières dans l’affaire Petro-Tim ».

