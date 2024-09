Serigne Khadim Mbacké promet la fin des inondations à Touba et s'engage aux côtés des sinistrés Serigne Khadim Mbacké, connu sous le nom d’Alias Djiné, continue d’apporter son soutien de l'ombre à Ousmane Sonko. Lors de son récent voyage à Touba, il s’est rendu auprès des sinistrés frappés par les inondations, apportant des dons et participant à l’aspiration des eaux. Serigne Khadim a promis que, dès l’année prochaine, Touba n’aurait plus à subir les problèmes liés aux eaux de pluie. Cette promesse s’appuie sur les engagements fermes du gouvernement, notamment dans la lutte contre les inondations.



Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2024 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre Cheikh Tidiane Dièye, ainsi que tout le groupe Pastef à Touba, travaillent activement à trouver des solutions durables à cette situation. Des plans concrets sont déjà en place pour prévenir de futures inondations et améliorer les infrastructures hydrauliques de la ville sainte.



Cependant, certaines personnes, opérant discrètement en coulisses, tentent de détourner cette tragédie naturelle à des fins politiques. Des manœuvres similaires ont déjà été observées lors de l’affaire Cheikh Oumar Diagne, qui visait à saper l’alliance entre Touba, Ousmane Sonko et ses proches collaborateurs comme Diomaye Faye. Ces tentatives de manipulation visent à affaiblir la solidarité entre Pastef et la communauté mouride, mais malgré ces obstacles, les efforts pour améliorer la vie des sinistrés de Touba se poursuivent sans relâche.



Touba reste une priorité, et avec la détermination de ses leaders, elle surmontera ces épreuves pour offrir un avenir plus stable à ses habitants.

TOUBA !!!!!

Les premiers effets des opérations de pompage engagées par les equipes de l'ONAS dans la cité religieuse de Touba commencent à se faire ressentir.

Le niveau de l'eau baisse dans des quartiers comme Nguirane. Nos équipes sont mobilisées pour accompagner les populations.

L’assainissement pour un meilleur cadre de vie

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook