Serigne Khassim Mbacké avertit : " Le manque d’ouverture et l’arrogance de l’entourage de Macky risquent de lui faire perdre..." Serigne Khassim Mbacké a craché ses quatre vérités. A cause du " moral en baisse avant la Présidentielle de 2019, dans le camp présidentiel qui manque d’ouverture…"

«Nous sommes à l’approche d’une élection cruciale, la Présidentielle du 24 février 2019. Mais, à mon avis, notre moral est loin d’être au beau fixe puisque des membres de l’entourage du Président de la République, Macky Sall travaillent, aujourd’hui, à sa perte du pouvoir.



Ils constituent une sorte d’écran de fumée. Ce qui les intéresse, c’est de remplir leurs poches. Ils ne lui disent pas la vérité. Par exemple, lors de l’inauguration de l’arène nationale à Pikine, la mobilisation a été des plus piètres. Elle a été un échec total. Cela en dit long sur l’incapacité des responsables du parti présidentiel à soutenir le Chef de l’Etat. Il est temps qu’il se ressaisisse», a dit, face à la presse, Serigne Khassim Mbacké.

A en croire le petit-fils de Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké Khadimou Rassoul, «on remarque des signes de fin de règne comme ce fut le cas avec le Président Me Abdoulaye Wade. Moi- même, j’avais vu venir. Chez Farba Senghor, alors tout proche du président Wade, je lui avais prédit des agissements capables de faire couler le régime libéral ».

Aussi persiste et signe-t-il,« le Président Macky doit prendre toutes ses responsabilités. En ce qui nous concerne, nous serons dans les tout prochains jours à Gossas, au quartier Ndiayène pour faire face à la presse.



Des jeunes de Diakhao, Pakha, 106 et Sam, Tawrou, Wadiour, Thicki, Mboss et Thiénéba vont participer à cette rencontre, pour parler des différents problèmes qui assaillent cette localité. Des chefs religieux comme Serigne Issakha Mbacké seront de la partie».











