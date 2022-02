Serigne Lamine Sall Ibn Abass Sall: "And Sam Djiko est politique, si Macky Sall avait favorisé l'homosexualité..." La manifestation de And Sam Djiko Yi " n'a rien de religieux, elle est politique". Telle est la position de Serigne Lamine Sall ibn Serigne Abass Sall. Pour rappel, le collectif a en effet tenu un grand rassemblement le dimanche 20 février 2022 contre l'homosexualité

Toutefois Serigne Lamine Sall ne voit pas l'utilité du rassemblement du collectif "AND SÀMM DJIKO YI" sur la place de l'Obélisque. "Si à priori, tout ce qui interpelle l'islam, interpelle du coup ma propre conscience de musulman, cette rencontre à la place de l'Obélisque n'a, pour ainsi dire, rien de religieux".



A son avis, "c'est de la politique. Et, celui qui est visé dans cette manifestation, c'est sans nul doute le Président Macky Sall. Un Président de la République, je ne lui souhaite que du bien car il est notre commandant de bord. Notre vénéré Serigne Abass nous disait souvent que le pilote de l'avion ou son équipage peuvent ne pas vous plaire, mais il faut toujours prier pour un bon atterrissage . C'est dire que je ne perturbe pas un équipage en plein vol" .



Un Collectif politique



"En m'expliquant le but de leurs démarches, ils m'ont expressément signalé qu'ils étaient à la base de la défaite du Président Macky Sall, dans certaines villes du pays grâce aux discours contre l'homosexualité qu'ils ont tenu tout au long de la campagne" déclare le marabout. Ce dernier a ajouté : " Aussi, ont-ils avancé, ils comptent reprendre la même démarche pour faire tomber Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives. A partir de ce moment, j'ai compris que je ne pouvais pas être dans ce complot" , fait savoir le religieux.



Il assène: "Si le Président Macky Sall avait favorisé l'homosexualité, en précisant que le Sénégal ne l'interdisait pas, je serais dans le combat au même titre que mes compatriotes du collectif". A l'en croire, la loi, dans son article 319 est claire : L'homosexualité est condamnée au Sénégal : Tout acte impudique ou contre-nature avec un individu du même sexe tombe sous le coup de la loi. Et cet article suffit à lui seul pour condamner les homosexuels et les lesbiennes" .

