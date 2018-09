Serigne Mansour SY Djamil : « Le Sénégal serait comme Washington si le pétrole est … »



Selon lui, en quatre ans, le Sénégal peut refaire son retard économique et se hisser parmi les Etats nantis. Mais, ajoute Serigne Mansour SY Djamil, cela suppose une bonne gestion de ces ressources. « J’ai fait des pays comme l’Arabie Saoudite, Oman et d’autres, je sais ce qu’est le pétrole. Le Sénégal serait comme Washington si le pétrole est utilisé comme il faut », a-t-il soutenu dans une déclaration en live sur sa page Facebook.



Seulement, Serigne Mansour SY Djamil qui ne semble plus rien attendre de Macky SALL estime que celui-ci a tout « légué à la France ».



(WALFNet)