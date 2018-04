Serigne Mansour Sy Djamil : La radicalisation du “marabout opposant” L’arrestation de Khalifa Sall, puis sa condamnation à cinq ans de prison ont pris le dessus sur six ans de compagnonnage politique entre le Président Sall et Serigne Mansour Sy Djamil.

“Damalaye Thiompale” (Ndlr : je vais te donner juste un peu). C’est la phrase de trop de Macky Sall à Serigne Mansour Sy Djamil. Trois mois après cette provocation faite en marge du Gamou annuel de Louga, les relations entre le Président Sall et son ancien allié ont viré au vinaigre. C’est le moins que l’on puisse dire après la radicalisation de celui que le chef de l’Etat a dénommé " marabout opposant".



Plus que jamais, Serigne Mansour Sy Djamil a décidé d’en découdre avec Macky Sall. L’arrestation de Khalifa Sall a jeté de l’huile dans les relations déjà très fragiles entre les deux hommes, et la condamnation, à cinq ans de prison du maire de Dakar, en première instance, a sonné le glas d’un compagnonnage politique qui date depuis 2012.



Aujourd’hui, le jugement que le marabout porte sur le bilan de Macky Sall est on ne peut plus sévère. Il rejoint le groupe des néo - radicaux au régime de Macky Sall parmi lesquels il y a le Pr Abdoulaye Bathily.



En atteste la conférence de presse que Serigne Mansour Sy a tenue ce dimanche. Une rencontre au cours de laquelle le marabout a demandé tout bonnement la démission du Président de la République.











